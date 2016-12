OKTO 09:30 bis 09:45 Magazin Knust TV Merken Nadine Kreutzer im Gespräch mit Ed Jurdi (Frontmann der texanischen Rockband The Band of Heathens). Natürlich kommt auch die Musik nicht zu kurz: Auf der Bühne des Knust gibt The Band of Heathens einige ihrer Lieder zum Besten. In Google-Kalender eintragen

