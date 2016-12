OKTO 05:50 bis 07:00 Diskussion Peter Kreisky Gespräche Merken Eine politische Diskussionsreihe zu aktuellen Themen in Erinnerung an den viel zu früh verstorbenen zivilgesellschaftlichen Akteur Peter Kreisky. Seit 2011 in unregelmäßigen Abständen veranstaltet von der Schauspielerin und Theaterleiterin Eva Brenner sowie dem Europaaktivisten Walter Baier. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 309 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 69 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 69 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 69 Min.