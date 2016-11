OKTO 09:30 bis 09:45 Magazin Herzblut Merken Eine Sendung über außergewöhnliche Menschen und ihre Leidenschaften. Der Beitrag "Wulfer Mensch im Wolfspelz" beleuchtet die Hintergründe des Fur-Suitings. Außerdem: "Alpakas machen gesund", ist Barbara Hasenzagl überzeugt. Tatsächlich wird diese friedliche und domestizierte, ursprünglich aus den Anden stammende Kamelform in der tiergestützten Therapie eingesetzt. Last but not least berichtet Eric Grundner von seinem Zusammenleben mit exotischen Tieren, wie beispielsweise Spinnen und Würgeschlangen. In Google-Kalender eintragen

