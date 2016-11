OKTO 20:20 bis 21:05 Unterhaltung Butterbrot Merken butterbrot präsentiert eine legendäre Gestalt der Wiener Musik- und Videoszene: den "Video Kurtl". Im Alter von 27 Jahren und ohne jegliche filmische Vorkenntnisse griff er 1981 zur Videokamera und begann, die damals so aufregende Wiener Musikszene auf Magnetband zu bannen. Legendäre Auftritte von Hansi Lang, Falco, Stefan Weber, der Hallucination Company oder dem Harri Stojka Express landeten so über die Jahre auf den unterschiedlichsten analogen und digitalen Videoformaten. Für butterbrot hat "der Kurtl" sein Herz und sein Archiv geöffnet und gewährt Einblicke in historische Momente der österreichischen Musikszene und in sein Leben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Butterbrot