OKTO 18:00 bis 18:30 Kabarett Fraulein Rachel Merken Sie ist hip, frech und traut sich was: Fraulein Rachel. Die gebürtige Engländerin lebt in Berlin und weiß, was cool ist. Um ihr Wissen mit der Welt zu teilen, hilft sie in ihrer Sendung BerlinerInnen, die nach London gehen und gibt ihnen wertvolle Tipps, um sich in der britischen Metropole anzupassen. Ob englisches Frühstück, Literatur oder Musik - Fraulein Rachel weiß Bescheid, wie man immer vorne mit dabei ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fraulein Rachel