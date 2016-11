OKTO 00:05 bis 07:00 Magazin madhou5e Merken Evren da Conceição bewegt sich in ihrem künstlerischen Schaffen zwischen Performance-Kunst, Musik und Philosophie. Sie selbst sieht sich als Nomadin, startete sie ihre Karriere in Istanbul um dann mit KünstlerInnen aus aller Welt - Wien, Bangkok, Manila, Kyoto oder Tokyo etc. - zusammen zu arbeiten. Im Jahr 2006 ging sie nach Salvador da Bahia, Brazilien. Auch dieser Einfluss der Afro-Brazilianischen Kultur und Musik ist in ihrer Musik spürbar. Für madhou5e tritt die Künstlerin im dorftv-Studio in Linz an die Turntables und versorgt uns mit einer Stunde mitreissender Beats. In Google-Kalender eintragen