OKTO 20:00 bis 21:45 Kultur Oktoskop Whatever Happened to Gelitin Merken R.: Angela Christlieb, AT 2016 Salvatore Viviano, Künstler, Galerist und zeitweilig Mitwirkender in Gelitin-Performances, begibt sich auf die Suche nach der lustigsten Boy Group der Welt, befragt Künstler, Galeristen, Museumsleute, stets ein imposantes Mikrofon in der Hand, nach ihrem Verbleib. Die (fiktive) Recherche nach den vier Mitgliedern der österreichischen Künstlergruppe Gelitin (Wolfgang Gantner, Ali Janka, Florian Reither, Tobias Urban) bildet das narrative Gerüst des Films, der das anarchische Treiben Gelitins im Parforceritt durchquert. Die Regisseurin ist zu Gast bei Robert Buchschwenter im Studio. In Google-Kalender eintragen