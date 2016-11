OKTO 11:00 bis 12:00 Unterhaltung Europa und der Stier Merken Trump ist designierter Präsident der Vereinigten Staaten - und was passiert jetzt? Wie wird sich die Politik von Donald Trump auf Europa auswirken? Im Gespräch mit dem Journalisten Georg Hoffman-Ostenhof nimmt "Europa und der Stier"-Moderator Richard Richter diese Fragen in den Blick. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Europa und der Stier