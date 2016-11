N24 Doku 08:45 bis 09:15 Dokumentation Miami Extrem - Zwischen Luxus und Gewalt D 2012 Merken Miami - pastellfarbenes Urlaubsparadies einerseits, Hochburg der Kriminalität andererseits. Autor Joachim Schröder porträtiert eindrucksvoll die Stadt mit ihren vielen Facetten: den Ocean Drive, die heißeste Meile der Stadt, die Villen der Promis in Coconut Grove und Biscayne Bay und den gelebten American Dream, der z. B. für Eric Gabriel wahr wurde. Vor sechs Jahren verkaufte er noch Schuhe in München - heute besitzt der 31-Jährige das "Hotel Leon" in Miami Beach. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Miami Extrem - Zwischen Luxus und Gewalt