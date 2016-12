Tele 5 03:09 bis 04:49 Krimi Exiled HK 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Macau, 1998. Kurz vor der Übergabe der unter portugiesischer Kontrolle stehenden Insel an chinesische Herrschaft herrscht Goldgräberstimmung. In die angespannte Atmosphäre platzen zwei Killer aus Hongkong, die ein abtrünniges Triadenmitglied töten sollen, das einen Neuanfang wagt. Ein nur vermeintlich einfaches Unterfangen, denn als zwei weitere ehemalige Kollegen auftauchen, die ihre Pläne vereiteln wollen, stehen die Killer vor einem Dilemma. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anthony Wong Chau-Sang (Blaze) Francis Ng (Tai) Simon Yam (Fay) Nick Cheung (Wu) Richie Jen (Chen) Roy Cheung (Cat) Josie Ho (Jin) Originaltitel: Fong juk Regie: Johnnie To Drehbuch: Kam-Yuen Szeto, Tin-Shing Yip Kamera: Cheng Siu Keung Musik: Dave Klotz, Guy Zerafa Altersempfehlung: ab 18

