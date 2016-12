VOX 20:15 bis 21:15 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Schweigegeld USA 2011 2016-12-09 00:15 Dolby 16:9 HDTV Merken Basketball-Coach Ray Masters ist auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn, als er im Kreis seiner "Barons" und seiner Star-Spieler in die Hall of Fame des Vereins aufgenommen wird. Ein ehemaliger Schüler, der drogenabhängige Stevie Harris, ist mit der Ehrung allerdings nicht einverstanden. Nachdem er das lauthals geäußert hat, wird er an die Polizei weitergereicht, der er erzählt, dass er jahrelang von Coach Ray Masters sexuell missbraucht worden sei. Er habe bis vor kurzem regelmäßig Zahlungen als Schweigegeld bekommen. Das neue SVU-Team beginnt zu ermitteln, stößt auf eine alte Geschichte, der zufolge sich ein Schüler umgebracht hat, nachdem er vom Coach missbraucht worden war. Ray weist jede Schuld von sich: Viele Schüler würden mit dem Druck nicht fertig. Er wolle seinen Jungs nur helfen und sie zum Erfolg führen. Tatsächlich entdeckt man aber Zuwendungen an verschiedene Schüler aus dem Fonds seiner Stiftung. Nur dass alle, die befragt werden, schweigen oder jeden Missbrauchsverdacht verwerfen. Schließlich bringt Stevie Ray Masters Liebling, den großen Starspieler Prince Miller, ins Spiel, der von Ray vergewaltigt worden sein soll. Prince will in die Sache nicht verwickelt werden. Er verbietet Stevie darüber zu reden. Besonders sein geschäftstüchtiger Cousin Supreme hat Angst vor negativen Auswirkungen auf die Marke des Champs. Als Stevie am nächsten Tag mit einer Überdosis tot aufgefunden wird, haben die Detectives Prince im Verdacht, aber der hat ein Alibi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Danny Pino (Nick Amaro) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin 'Fin' Tutuola) Stephanie March (A.D.A. Alexandra Cabot) Dan Lauria (Coach Ray Masters) Aaron Tveit (Stevie Harris) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Jim McKay Drehbuch: Bryan Goluboff Kamera: Michael Green Musik: Mike Post