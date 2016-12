RTL II 00:35 bis 02:15 Actionfilm Street Fighter - The Legend Of Chun-Li USA 2009 2016-12-11 03:40 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Als sie noch ein kleines Kind war, wurde der Vater der Chinesin Chun-Li von dem Verbrecher Bison und seinem Handlanger Balrog entführt. In dem Glauben, dass ihr Vater tot sei, wächst Chun-Li wohlbehütet auf. Doch eines Tages erhält sie einen anonymen Hinweis, dass ihr Vater doch noch am Leben sein könnte und geht diesem nach. Die Spur führt nach Bangkok, wo der skrupellose Bison soeben die Kontrolle über die örtlichen Gangstersyndikate übernommen hat. Chun-Li trifft auf den weisen Wushu-Meister Gun, der ihr hilft, ihre eigenen Kampfsportkenntnisse für den bevorstehenden Kampf gegen Bison zu perfektionieren. Unterstützung erhält Chun-Li auch von der Polizistin Maya und ihrem amerikanischen Kollegen Nash, die ebenfalls alles daran setzen, Bison zu stoppen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Chun-Li) Chris Klein (Charlie Nash) Neal McDonough (Bison / Vega (Japan)) Robin Shou (Gen) Moon Bloodgood (Det. Maya Sunee) Josie Ho (Cantana) Taboo (Vega / Balrog (Japan)) Originaltitel: Street Fighter: The Legend of Chun-Li Regie: Andrzej Bartkowiak Drehbuch: Justin Marks Kamera: Geoff Boyle Musik: Stephen Endelman Altersempfehlung: ab 16