RTL II 22:35 bis 00:35 Actionfilm Wanted USA, D 2008 Nach Mark Millar und J. G. Jones 2016-12-09 04:00 16:9 Dolby Digital HDTV Wesley Gibson ist ein harmloser Durchschnittstyp, der von seiner Freundin betrogen und von seinem Chef tyrannisiert wird. Eines Tages trifft er auf die schöne Fox, die sein Leben komplett auf den Kopf stellt: Denn sie behauptet, dass sein seit seiner Geburt verschollener Vater ein Auftragskiller sei, der vor Kurzem selbst einem Mordkomplott zum Opfer gefallen ist. Nun soll sich Wesley an dem Mörder seines Vaters rächen und wird darüber hinaus vom Partner seines Vaters ermuntert, in dessen Fußstapfen zu treten. Fox wird seine Lehrmeisterin und bildet Wesley für eine Bruderschaft von Auftragskillern aus. Ihr Credo: Tötet man eine einzelne Person, können Tausende gerettet werden. Angestachelt von dem festen Willen, seinem langweiligen Leben zu entfliehen und den Tod seines Vaters zu rächen, geht Wesley auf das Angebot ein. Sein erster Auftrag führt ihn zu Cross, dem angeblichen Mörder seines Vaters. Wesleys findet ihn und verletzt ihn tödlich. Kurz vor seinem Tod erklärt Cross ihm jedoch, dass er in Wahrheit sein leiblicher Vater ist, während Sloan Fox damit beauftragt, Wesley aus dem Weg zu räumen. Wesley kann dem Mordanschlag jedoch entfliehen und erfährt, dass die Bruderschaft in Wahrheit aus reiner Profitgier tötet. Er sinnt auf Rache... Schauspieler: James McAvoy (Wesley Gibson) Angelina Jolie (Fox) Morgan Freeman (Sloan) Terence Stamp (Pekwarsky) Thomas Kretschmann (Cross) Common (Gunsmith) Chris Pratt (Barry) Originaltitel: Wanted Regie: Timur Bekmambetov Drehbuch: Michael Brandt, Derek Haas, Chris Morgan Kamera: Mitchell Amundsen Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 18