TV5 01:30 bis 02:23 Sonstiges Questions à la une IKEA, l'obsession du prix bas ? Créé en 1943, Ikea offre des meubles design au plus grand nombre et tente d'écraser les coûts à chaque étape de son processus de fabrication. Que vaut un meuble Ikea - Comment est-il fabriqué - Qui sont les travailleurs et les fournisseurs? La marque suédoise passée au crible... Moderation: Bruno Clément Originaltitel: Questions à la une