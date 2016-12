TV5 21:53 bis 22:48 Sonstiges Fais pas ci, fais pas ça Le changement, c'est (vraiment) maintenant F 2014 Merken Avec 10 bouches à nourrir à la maison, dont un bébé, Fabienne est complètement débordée. Et elle ne peut guère compter sur Renaud, qui a changé depuis son retour de Guadeloupe. L'animation de Denis à l'anniversaire a fait un buzz inattendu et Thierry le pousse à enregistrer un album... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabelle Gélinas (Valérie) Bruno Salomone (Denis) Valérie Bonneton (Fabienne) Guillaume De Tonquedec (Renaud) Yaniss Lespert (Christophe) Tiphaine Haas (Soline) Cannelle Carré-Cassaigne (Charlotte) Originaltitel: Fais pas ci, fais pas ça Regie: Cathy Verney Drehbuch: Estelle Sayada