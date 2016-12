TV5 18:42 bis 20:12 Sonstiges Bataclan, une vie de spectacles F 2016 Merken Il y a un an, le 13 novembre 2015, le Bataclan était attaqué en plein coeur de Paris, devenant, tragiquement, la salle la plus connue au monde. À travers cette scène parisienne, c'est tout un symbole qui était visé : celui d'une France plurielle qui aime la vie, qui aime sortir, qui aime s'amuser et faire la fête. À l'heure où le Bataclan s'apprête à rouvrir ses portes, revivez les plus belles pages de son histoire avec un guide exceptionnel. Derrière ses verres fumés, il a vu défiler tout ce que le rock, la pop et la variété comptent d'artistes de renom. En effet, qui mieux que Philippe Manoeuvre, iconique rédacteur en chef de " Rock and Folk " pour nous conter l'histoire de ce lieu mythique - Archives inédites et témoignages émouvants avec JoeyStarr, Michel Polnareff, Omar Sy, Vincent Delerm, Julien Clerc, Metallica, Zazie, Nicoletta, Rachid Taha... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bataclan, une vie de spectacles Regie: Philippe Manoeuvre, Stéphane Basset