Das Erste 16:10 bis 17:00 Dokusoap Verrückt nach Meer Die fliegenden Hunde von Tonga D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Kapitän Hansen erreicht mit der "Grand Lady" das Königreich Tonga. Dem Begrüßungskomitee aus Schneckenhornbläsern antwortet der Norweger wie ein echter Wikinger! Während die Passagiere Steffi, Alex, Angie und Peter in luftigen Höhen Flughunde beobachten, wandelt Schlagerstar Julian David auf den Spuren des Entdeckers James Cook. An Bord muss der Zweite Offizier Christian Baumann in die düsteren Tanks im Schiffbauch hinabsteigen. Ähnlich finster sieht es für Praktikant Steven bei seinem Mitarbeitergespräch in der Küche aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer