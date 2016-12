ORF 1 04:35 bis 05:15 Familienserie Franklin & Bash Ungleiche Welten USA 2011 Stereo 16:9 Wieder da Merken Jared Franklin und Peter Bash, zwei junge und talentierte Anwälte, haben sich mit ihren originellen Einlagen vor Gericht einen Namen gemacht. Die beiden verstehen es wie niemand sonst, die Geschworenen für sich zu gewinnen und ihre Gegner aufs Kreuz zu legen. So verwundert es kaum, dass Stanton Infeld, der Chef der namhaften und konservativen Anwaltsfirma Infeld & Daniels, auf die beiden aufmerksam wird. Er engagiert die beiden vom Fleck weg. Franklin und Bash werden gleich mit hochkarätigen Fällen betraut, was bei den Kollegen für einigen Missmut sorgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark-Paul Gosselaar (Peter Bash) Breckin Meyer (Jared Franklin) Reed Diamond (Damien Karp) Malcolm McDowell (Stanton Infeld) Dana Davis (Carmen Phillips) Kumail Nanjiani (Pindar Singh) Claire Coffee (Janie Ross) Originaltitel: Franklin & Bash Regie: Jason Ensler Drehbuch: Bill Chais, Kevin Falls Kamera: Dave Perkal Musik: Jim Dooley, The Elements, John Robert Wood Altersempfehlung: ab 12

