Comprovise beim Festival Wien Modern Merken Komposition und Improvisation - dem Spannungsfeld, das sich zwischen diesen beiden Begriffen auftut - widmete sich das dreitägige Festival "Comprovise" der IGNM im Rahmen der diesjährigen Ausgabe von Wien Modern. Acht Konzertteile gepaart mit Vorträgen und Diskussionen gaben einen Einblick in das Format, welches erstmals 2009 im solistisch besetzten Kleinformat in Köln stattgefunden hatte. Neben Künstler/innen, die sich ausschließlich einer der beiden musikalischen Praktiken widmen, wurden auch solche eingeladen, die über viele Jahre in beiden Bereichen verwurzelt und tätig sind, die in ihren Arbeiten Elemente beider musikalischen Gestaltungsformen zu integrieren suchen oder die sich von der jeweils anderen Form inspirieren lassen. In diesem Zeit-Ton extended sind Veranstalter/innen und Musiker/innen zu Gast. Gemeinsam ergründen wir das Wesen der Improvisation, wenn es auf komponiertes Material trifft und lauschen den Konzertmitschnitten.