Österreich 1 19:30 bis 20:00 Sonstiges Jazztime Klaus Dickbauer, allein zu Haus Live Merken So exzellent sein Ruf als einer der besten Jazzsaxofonisten des Landes, so selten steht er mit eigenen Projekten im Rampenlicht. 2016 allerdings zeigt Klaus Dickbauer, bekannt u.a. durch seine langjährige Mitgliedschaft im 2010 aufgelösten "Vienna Art Orchestra" und im seit 1991 aktiven Quartett "Saxofour", mit einem hörenswerten Tonträger-Doppelpack auf. Neben der Veröffentlichung von "Duck Talk", dem Erstling des Groove-orientierten Trios "Triple Ay" mit Pianist Martin Gasselsberger und Schlagzeuger Wolfi Rainer, setzt der 55-jährige Oberösterreicher mit "Solo Works II" die Reihe unbegleiteter Aufnahmen fort, die er vor nicht weniger als 21 Jahre mit seinem CD-Debüt begonnen hat. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andreas Felber