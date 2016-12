Österreich 1 16:00 bis 17:00 Sonstiges Im Gespräch "Meine Jugend war unverspielt" Merken Elfriede Jelinek feierte im Oktober ihren 70. Geburtstag. Und obwohl fast alle Medien des Landes darüber berichteten, ereignete sich der Tag in medialer Abwesenheit der Jubilarin. Jelinek meidet seit Jahren die Öffentlichkeit. Bei den vielen Schmähungen, die sie über sich ergehen lassen musste, kein Wunder! Aber die Schätze des Ö1 Archivs sind unendlich mannigfach: Kurz nachdem im Herbst 2004 bekannt wurde, dass der österreichischen Schriftstellerin der Literatur-Nobelpreis zuerkannt worden war, traf FM4-Redakteurin Elisabeth Scharang Jelinek für ein "FM4-Doppelzimmer Spezial". In diesem sehr persönlichen Gespräch erzählt Elfriede Jelinek über ihr zweigeteiltes Elternhaus mit einem Vater aus dem Lager der Arbeiterbewegung und einer Mutter aus gutbürgerlichem Haus. "Für den 1. Maiaufmarsch mit meinem Vater trug ich rote Zopfschleifen und für den sonntäglichen Kirchengang mit meiner Mutter weiße." Jelinek lässt ihre "unverspielte" Kindheit und von der Mutter beherrschte Jugend Revue passieren und erzählt über die Anfänge ihres Autorinnendaseins. Sie äußert sich zu ihrem Ruf der "Nestbeschmutzerin", ihrer Liebe zur Mode und dem Wunsch, einmal nach New York zu reisen. Elisabeth Scharang wurde für dieses Gespräch mit dem "Radiopreis der Erwachsenenbildung 2005" ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Moderation: Elisabeth Scharang Gäste: Gäste: Elfriede Jelinek (Schriftstellerin)