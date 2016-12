Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Intrada Österreichs Musizierende im Porträt "Freude am Zusammenspiel" - der Orchesterverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien / Erfolg mit Hugo Wolf: das österreichische Duo Ilker Arcayürek (Tenor) und Fiona Pollak (Klavier) / "Spaziergänge" - die Haydn-Gesellschaft Wien / Ö1 Talentebörse Merken "Freude am Zusammenspiel" - der Orchesterverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien / Erfolg mit Hugo Wolf: das österreichische Duo Ilker Arcayürek (Tenor) und Fiona Pollak (Klavier) / "Spaziergänge" - die Haydn-Gesellschaft Wien / Ö1 Talentebörse In Google-Kalender eintragen Moderation: Eva Teimel