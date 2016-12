BBC Entertainment 16:35 bis 17:05 Sonstiges Absolutely Fabulous Fish Farm GB 2001 Merken Eddie tries to seduce a handsome young gardener who Saffy has hired after Patsy informs her he's the brother of a well-off aristocrat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Saunders (Edina) Joanna Lumley (Patsy) Julia Sawalha (Saffron) June Whitfield (Mother) Dora Bryan (Dolly) Tim Wylton (Brice) Crispin Bonham-Carter (Jago Balfour) Originaltitel: Absolutely Fabulous Regie: Christine Gernon Drehbuch: Jennifer Saunders Musik: Simon Brint Altersempfehlung: ab 12