BBC Entertainment 13:15 bis 13:45 Sonstiges Absolutely Fabulous Fear GB 1995 Merken Patsy moves in with Eddie when Saffy goes to college, but with neither of the pair properly domesticated they seem to be heading for disaster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Saunders (Edina) Joanna Lumley (Patsy) Julia Sawalha (Saffron) Jane Horrocks (Bubble) June Whitfield (Mother) Kathy Burke (Magda) Helen Lederer (Catriona) Originaltitel: Absolutely Fabulous Regie: Bob Spiers Drehbuch: Jennifer Saunders, Dawn French Musik: Simon Brint