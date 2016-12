Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Gespräch mit Hörfunkdirektor Martin Wagner zum BR-Sternstundentag / Gespräch mit Uwe Schmelter, Korea-Experte: Wie geht es politisch weiter in Südkorea? / Anhänger von Verschwörungstheorien - wo gibt es Hilfe für Angehörige und Freunde? / Nach dem Filibustern - wie steht es um das Integrationsgesetz? / "Promoting Africa", Bau einer BR-Sternstunden-Handwerksschule / Moscheesteuer statt Geld aus dem Ausland? / Bestechung im Alltag: Ab wann sind Weihnachtsgeschenke Bestechung? / Blühstreifen am bayerischen Ackerrand - ein Zeichen von Biodiversität? / Hochsicherheitsgerichtssaal Stadelheim / Porträt zum 90. Geburtstag von Erhard Eppler / Immer mehr ADHS-Diagnosen an Schulen - alles nur "vorgeschoben"? / Porträt zum 100. Geburtstag von Kirk Douglas / Die Presse mit Till Ottlitz / Gedanken zur Adventszeit von Werner Küstenmacher / Ende der Welt von Petra Herrmann Merken Gespräch mit Hörfunkdirektor Martin Wagner zum BR-Sternstundentag / Gespräch mit Uwe Schmelter, Korea-Experte: Wie geht es politisch weiter in Südkorea? / Anhänger von Verschwörungstheorien - wo gibt es Hilfe für Angehörige und Freunde? / Nach dem Filibustern - wie steht es um das Integrationsgesetz? / "Promoting Africa", Bau einer BR-Sternstunden-Handwerksschule / Moscheesteuer statt Geld aus dem Ausland? / Bestechung im Alltag: Ab wann sind Weihnachtsgeschenke Bestechung? / Blühstreifen am bayerischen Ackerrand - ein Zeichen von Biodiversität? / Hochsicherheitsgerichtssaal Stadelheim / Porträt zum 90. Geburtstag von Erhard Eppler / Immer mehr ADHS-Diagnosen an Schulen - alles nur "vorgeschoben"? / Porträt zum 100. Geburtstag von Kirk Douglas / Die Presse mit Till Ottlitz / Gedanken zur Adventszeit von Werner Küstenmacher / Ende der Welt von Petra Herrmann In Google-Kalender eintragen Moderation: Uwe Pagels

