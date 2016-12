Fesselnde Bestseller-Verfilmung über die Selbstfindung einer Frau: Nur zu einem kleinen, grönländischen Nachbarsjungen entwickelt die verschlossene, vom Leben enttäuschte Smilla eine innige Beziehung. Als die Leiche des Jungen gefunden wird, will Smilla nicht an einen Unfall glauben. Sie beginnt mit Nachforschungen, die sie nach Umwegen ins ewige Eis zu einem geheimnisvollen Meteoriten führen. Nach der Vorlage des überragenden Bestsellers von Peter Hoeg entwickelten Bernd Eichinger und Bille August diesen fesselnden Stoff über die abenteuerliche Selbstfindung einer faszinierenden Frau. Mit Julia Ormond in der Hauptrolle wurde aus dem eher introvertierten Stoff ein Thriller, der seine Heldin über die halbe Weltkugel führt. Mit: Julia Ormond (Smilla), Gabriel Byrne (Mechaniker), Richard Harris (Tork), Vanessa Redgrave (Elsa Lübing), Robert Loggia (Moritz Jasperson), Jim Broadbent (Lagermann), Mario Adorf, Bob Peck, Jürgen Vogel, Emma Croft, Peter Capaldi, Tom Wilkinson, Clipper Miano, Agga Olsen. Deutschland/Dänemark/Schweden, Thriller, 1997 In Google-Kalender eintragen