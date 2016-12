ATV 2 01:15 bis 02:05 Krimiserie The Closer Blutzoll USA 2009 Stereo Merken Der betrügerische Immobilienhai Adam Summers wird von einer Limousine vom Flughafen abgeholt, kommt aber nie zu Hause an. Wenig später verlangt ein Kidnapper von Summers' Frau ein Lösegeld in der seltsamen Höhe von 1.190.476,19 Dollar. Doch die Familie kann das Geld nicht zahlen, da das FBI Summers' Konten eingefroren hat, weil es wegen Betrugs gegen ihn ermittelt. Kurz darauf wird die Limousine entdeckt. Da die Sitze blutdurchtränkt sind, das Blut aber nicht von Summers stammt, nimmt die Polizei an, dass der Chauffeur ermordet wurde. Daher vermutet Brenda zunächst, dass Summers seine Entführung nur vorgetäuscht hat, um an sein eingefrorenes Vermögen zu kommen. Doch warum verlangt er dann keine höhere Summe?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J. K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G. W. Bailey (Detective Lieutenant Provenza) Tony Denison (Detective Andy Flynn) Originaltitel: The Closer Regie: Rick Wallace Drehbuch: Steven Kane Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine