ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Die ultimative Mutprobe CDN 2010 2016-12-09 02:05 Stereo Merken Andy und Chris verhaften einen Kleingauner, der als Teil eines großen Drogendeals wichtig für die Ermittlungen eines auf diesen Fall fokussierten Teams innerhalb der Polizei gewesen wäre. Um ihren Fehler wieder gut zu machen, erklärt sich Andy bereit, gemeinsam mit Sam in einem Undercover-Einsatz die Drogenübergabe zu infiltrieren. Dov findet heraus, dass seine Freundin in den Fall verwickelt ist, und muss sich zwischen seiner Beziehung und seiner Polizeikarriere entscheiden. Chris und Gail versuchen eigenständige Ermittlungen in Hinblick auf den geplanten Deal aufzunehmen. Dabei wird Chris angeschossen? Staffelfinale!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Ben Bass (Sam Swarek) Enuka Okuma (Traci Nash) Gregory Smith (Dov Epstein) Travis Milne (Chris Diaz) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: David Wellington Drehbuch: Adam Barken, Tassie Cameron, Ellen Vanstone Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures Altersempfehlung: ab 12