ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Verfahren USA 2009 2016-12-09 00:20 Stereo Merken Brenda und ihr Team ermitteln in einem Vierfachmord: Eine Großmutter, eine Mutter und zwei Kinder wurden in ihrem Haus erschossen. Tatverdächtig scheint zunächst der Familienvater Victor Rivera, der vor ein paar Jahren schon mal wegen häuslicher Gewalt angezeigt worden ist. Aber nach seiner Befragung schließt Brenda ihn als Verdächtigen aus. Auf der Suche nach neuen Hinweisen in dem Fall platzt Brenda unwissentlich mitten in eine FBI-Ermittlung. Denn offenbar war der Täter ein bezahlter Killer, der den Zeugen im Prozess gegen einen Drogendealer töten sollte sich aber in der Adresse irrte?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J. K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G. W. Bailey (Detective Lieutenant Provenza) Anthony Denison (Detective Andy Flynn) Originaltitel: The Closer Regie: Michael M. Robin Drehbuch: Michael Alaimo Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16