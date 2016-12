ATV 2 19:20 bis 20:15 Serien Las Vegas Unter Mordverdacht USA 2004 2016-12-12 14:05 Stereo Merken Eds ehemaliger CIA-Kollege Diego Hallick wurde brutal ermordet. Bei der Analyse von Spuren am Tatort kommt es zu einer bösen Überraschung: Die DNS kann eindeutig Ed zugewiesen werden! Er wird wegen Mordverdachts verhaftet, jedoch gegen Kaution wieder freigelassen. Jemand versucht ihm den Mord an Hallick anzuhängen und Ed vermutet, dass Feinde aus seiner Zeit beim CIA dahinterstecken. Obwohl Ed es ihnen strikt untersagt hat, suchen Danny und Mike auf eigene Faust nach Beweisen für seine Unschuld. Bei ihrer Recherche stoßen sie auf einen weiteren Ex-Kollegen, der noch eine Rechnung mit Ed offen hat?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Vanessa Marcil (Samantha Marquez) James Lesure (Mike Cannon) Josh Duhamel (Danny McCoy) Molly Sims (Delinda Deline) Nikki Cox (Mary Connel) Marsha Thomason (Nessa Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Allison Liddi-Brown Drehbuch: Matt Pyken Kamera: John Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12