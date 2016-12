ATV 2 05:10 bis 08:10 Abenteuerfilm Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem Meer USA, AUS 1997 Nach dem Roman von Jules Verne Stereo 20 40 60 80 100 Merken In den Häfen Neuenglands, im Jahre 1886, machen haarsträubende Geschichten über ein geheimnisvolles Seeungeheuer die Runde. Zahlreiche Schiffe soll das Ungetüm bei ihrer Fahrt durch die pazifischen Meeresstraßen bereits vernichtet haben. Um der Existenz des Monsters auf die Spur zu kommen, wird das Expeditionsschiff Lincoln losgeschickt. Mit an Bord sind unter anderem der Meeresbiologe Professor Arronax und der mutige Harpunier Ned Land, die schon bald das größte Abenteuer ihres Lebens zu bestreiten haben. Denn als das vermeintliche Ungeheuer die Lincoln angreift, trauen sie ihren Augen nicht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Caine (Captain Nemo) Patrick Dempsey (Pierre Arronax) Mia Sara (Mara) Bryan Brown (Ned Land) Kerry Armstrong (Lydia Rawlings) Peter McCauley (Adm. McCutcheon) Cecily Chun (Imei) Originaltitel: 20,000 Leagues Under the Sea Regie: Rod Hardy Drehbuch: Brian Nelson Kamera: James Bartle, Ron Hagen, Bruce Phillips Musik: Mark Snow

