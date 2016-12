In einem magischen Moment begegnen sich die Blicke von John und Sara im vorweihnachtlichen Einkaufsbummel. Spontan entscheiden sich die beiden einen wunderschönen, romantischen Tag miteinander zu verbringen. Ihr Wiedersehen wollen sie dem Schicksal überlassen. Sie schreiben ihre Telefonnummern auf ein Buch sowie auf eine Fünf-Dollar-Note und bringen beides in Umlauf. Zehn Jahre später sind John und Sara jeweils verlobt und leben tausende Kilometer voneinander entfernt. Sie geraten unabhängig voneinander ins Grübeln und beschließen, nach dem anderen zu suchen. Nun wird das Schicksal entscheiden, ob John und Sara wieder zueinanderfinden... In Google-Kalender eintragen