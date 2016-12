ATV 13:10 bis 13:40 Comedyserie King of Queens Born to be wild USA 1999 Stereo Wieder da Merken Gegen den Willen von Carrie legt sich Doug ein Motorrad zu und ist zunächst hellauf begeistert. Doch der neue Drang zur großen Freiheit ist schnell erloschen, als Doug feststellen muss, dass er mit der Maschine nicht umgehen kann. Um sich vor seinen Freunden keine Blöße zu geben, tut er so, als wäre das Bike für ihn der Schlüssel zur großen Unabhängigkeit. Carrie sieht das allerdings anders und fängt wieder an zu rauchen, um Doug zu ärgern. Als Doug das Motorrad reumütig zurückbringt, löst das in Carrie derartige Schuldgefühle aus, dass sie die Maschine kurzerhand wieder zurückkauft. Davon ist Doug jedoch alles andere als begeistert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Litt Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross