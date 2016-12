ATV 05:50 bis 07:45 Abenteuerfilm Free Willy - Ruf der Freiheit USA, F 1993 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der zwölfjährige Jesse muss aufgrund seiner Schandtaten in einem nahe gelegenen Vergnügungspark Sozialdienst leisten. Dort macht er Bekanntschaft mit dem Killerwal Willy, mit dessen Schicksal sich der Junge nur allzu gut identifizieren kann. Immerhin müssen beide stets Dinge tun, zu denen sie eigentlich gar keine Lust haben. Als Jesse erfährt, dass der Parkbesitzer sich still und heimlich des Wals entledigen will, fasst er einen gewagten Plan: Er will seinen neuen Freund nicht nur retten, sondern dorthin bringen, wo er eigentlich hingehört: In den freien Ozean. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason James Richter (Jesse) Lori Petty (Rae) Jayne Atkinson (Annie) August Schellenberg (Randolph) Michael Madsen (Glen) Richard Riehle (Wade) Michael Ironside (Dial) Originaltitel: Free Willy Regie: Simon Wincer Drehbuch: Keith Walker, Corey Blechman Kamera: Robbie Greenberg Musik: Basil Poledouris

