NDR Info 22:05 bis 23:00 Sonstiges Jazz Special Mein Ding! Mit dem Schlagzeuger Eric Schaefer beim Meditieren Merken Im Leben von Eric Schaefer ist es oft laut - aus beruflichen Gründen: Der Jazz-Schlagzeuger lebt in Berlin, ist aber häufig in verschiedenen Konstellationen unterwegs, aktuell unter anderem mit seiner eigenen Band The Shredz, dem Michael Wollny Trio und dem Arne Jansen Trio. Das hektische Treiben auf Bahnhöfen und Flughäfen, der kreative Austausch mit vielen Menschen - bei so viel Bewegung bleibt seine Meditationspraxis (jeden Morgen und jeden Abend) ein Fixpunkt, eine Möglichkeit, sich zu sammeln und zur Ruhe zu kommen. Moderatorin Jessica Schlage begibt sich mit Eric Schaefer auf Entdeckungsreise: erst eine gemeinsame Mediation in der Stille, dann das Aufsuchen eines der belebtesten Orte der Stadt, dem Hamburger Hauptbahnhof. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jessica Schlage