9. Dezember 1881: Der Geburtstag der Dichterin Julie Schrader "Du bist mein Gott, der Herr von Ferne! Ich knie' vor Dir aus Herzenslust", dichtete Julie Schrader im Oktober 1912. Julchen, wie sie ihr Großneffe Berndt W. Wessling liebevoll nannte. 1968 gab er erste Gedichte seiner Verwandten heraus und legte über die Jahre nach: Gedichte, Tagebücher, Briefe, Zeitungsartikel, Romane. Der Nachlass der Tante schien unerschöpflich. Sie war fleißig gewesen und hatte ein tolles Leben geführt. Mit etlichen Affären. Bis sich die schöne Geschichte ein Jahrzehnt später als Fälschung entpuppte. Die meisten Texte hatte der Großneffe erfunden und glänzend davon gelebt. Julie Schrader indes hat es tatsächlich gegeben. Sie wurde vor 135 Jahren in Hannover geboren und hat auch einige harmlose Gedichte geschrieben. Aber niemand würde sich heute an sie erinnern, wenn nicht ihr Großneffe der Öffentlichkeit die pikante Geschichte vom fleißig dichtenden Fräulein aufgetischt hätte, das es faustdick hinter den Ohren hatte.