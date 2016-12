Bayern 4 19:05 bis 20:00 Sonstiges Das Musik-Feature Beethovens Hintern und Mozarts Kugeln. Komponisten und ihre Denkmäler 2016-12-10 14:05 Merken Auch wenn Georg Friedrich Händel der erste war, so ist das Denkmal für einen Komponisten doch erst eine Erfindung des Bürgerlichen Zeitalters. Erstaunlich, was man sich im 19. Jahrhundert und später hat einfallen lassen, um den Meistern der Tonkunst zu huldigen. Erzählt wird von all den Denkmal-Vereinen, die oft von berühmten Musikern, gekrönten Häuptern und Stadtvätern gegründet worden sind und von ihren geglückten und weniger geglückten Versuchen einer angemessenen Würdigung. Der Bogen reicht dabei von Wolfgang Amadeus Mozart über Richard Strauss bis zu Louis Armstrong, nach letzterem wurde sogar ein Flughafen benannt. Die Denkmalkunst und -pflege bietet viele skurrile Anekdoten, wie die ums Bonner Beethoven-Denkmal, genauso aber auch bedrückende, wie die des Mendelssohn-Standbildes in Leipzig. In Google-Kalender eintragen