Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Georg Philipp Telemann: Orchestersuite Nr. 4 a-Moll (Pratum Integrum Orchester, Leitung: Pavel Serbin) Maurice Ravel: "Ma mère l'oye" (Ferhan und Ferzan Önder, Klavier) Ignaz Joseph Pleyel: Sinfonia concertante B-Dur (SWR-Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Leitung: Johannes Moesus) Johannes Brahms: Ungarischer Tanz h-Moll Woo 1 Nr. 19 (Danubia Orchestra Óbuda, Leitung: Domonkos Héja) Ernest Chausson: "Poème de l'amour et de la mer" op. 19 (Waltraud Meier, Mezzosopran; The Philadelphia Orchestra, Leitung: Riccardo Muti) Felix Mendelssohn: Sinfonie Nr. 1 c-Moll (Cappella Coloniensis, Leitung: Sigiswald Kuijken) Franz Schubert: Klaviertrio B-Dur D 898 (Andreas Staier, Klavier; Daniel Sepec, Violine; Roel Dieltiens, Violoncello).