DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Einstand Das Geheimnis der russischen Klavierschule. Der Pianist Philipp Kopachevsky Merken In Westeuropa ist er kaum bekannt: der junge Russe Philipp Kopachevsky. In seiner Heimat jedoch ist der 1990 geborene Pianist ein anerkannter Musiker. Kopachevsky konzertiert regelmäßig auf den besten Bühnen des Landes. Er verfügt nicht nur über eine makellose Technik, sondern auch über ein hohes Maß an intuitiver Musikalität. Seine Interpretationen sind für einen 26-Jährigen von beeindruckender Reife. In Google-Kalender eintragen