"Meine Stimme war zu den Fischen geflohen". Vor 50 Jahren erhielt Nelly Sachs den Literaturnobelpreis

Im Mai 1940 besteigt Nelly Sachs auf dem Flughafen Tempelhof die letzte Maschine, die ins neutrale Schweden startet. Buchstäblich in letzter Sekunde gelingt ihr die Flucht vor den Nazis. Im Exil entstehen in den folgenden Jahren ihre großen Dichtungen. 1966 erhält Nelly Sachs dafür als erste deutschsprachige Dichterin den Literatur-Nobelpreis. Inzwischen liegen ihre herausragenden Dichtungen zum ersten Mal in einer kommentierten Werkausgabe des Suhrkamp Verlags vor.