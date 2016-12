n-tv 04:35 bis 05:15 Dokumentation Wunder der Technik - Brückenbau am Limit GB 2011 2016-12-11 01:50 16:9 HDTV Live TV Merken Ingenieure haben das scheinbar Unmögliche möglich gemacht: Eine drei kilometerlange Brücke in Griechenland wurde in einer 65 Meter tiefen Meerenge gebaut - mitten in einem der aktivsten Erdbebengebiete Europas und das ohne stabilen Boden! Die n-tv Dokumentation enthüllt die unglaubliche Geschichte des Brückenbaus und zeigt die extremen Herausforderungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond Originaltitel: Engineering Connections

