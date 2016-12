puls 4 00:10 bis 01:50 Actionfilm Die nackte Kanone 2 1/2 USA 1991 2016-12-11 05:45 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Führer der Atomlobby, Hapsburg, entführt den Berater in Umweltfragen des amerikanischen Präsidenten, Dr. Meinheimer, und will ihn mit einem Doppelgänger ersetzen, der in einer großen Rede für Atomkraftwerke plädieren soll. Lt. Drebin, soeben ausgezeichnet für die Erschießung des 1000. Drogendealers, wird mit dem Fall beauftragt und stößt unvermittelt auf Jane, seine große Liebe, die ihn zwei Jahre zuvor verließ und nun bei Hapsburg arbeitet. Drebin kommt dem Verbrecher zufällig näher. Panisch entführt Hapsburg auch Jane. Nun ist es an der Zeit für Drebin einzuschreiten. In einem wilden Showdown siegt das Gute. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Leslie Nielsen (Det. Lt. Frank Drebin) Priscilla Presley (Jane Spencer) George Kennedy (Det. Captain Ed Hocken) O. J. Simpson (Det. Nordberg) Robert Goulet (Quentin Hapsburg) Richard Griffiths (Dr. Albert S. Meinheimer / Earl Hacker) Jacqueline Brookes (Commissioner Anabell Brumford) Originaltitel: The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear Regie: David Zucker Drehbuch: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker, Pat Proft Kamera: Robert Stevens Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 12