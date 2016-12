ORF 3 01:15 bis 03:00 Tragikomödie Vor.Seit.Schluss! Vor.Seit.Schluss! A 2015 Stereo 16:9 Merken Liebevoll inszenierte Tragikomödie mit Uschi Glas, Heinz Trixner und Christian Futterknecht: Der Film erzählt die Geschichte des neurotischen Zynikers Dr. Reinhard Nagl. An seinem 70. Geburtstag kuriert der Griesgram einen Herzanfall aus und möchte am liebsten im Bett bleiben. Da taucht ein ungebetener und einziger Gast auf: Sein alter Freund Lorenz Zweig. Die beiden verbringen das Wochenende miteinander. Dabei gerät Nagls Leben aus den Fugen. Als ihm dann noch seine Jugendliebe Magdalena über den Weg läuft, eskaliert die Situation. Das Erstlingswerk des erst 24-jährigen Alexander Peter Lercher gewann am Hollywood-Film-Festival in der Kategorie "Bester Spielfilm" den ersten Platz. Die Auszeichnung als "Bester Nachwuchsfilmemacher" der talentierte Regieführer, Drehbuchschreiber und Produzent ebenfalls mit nach Hause. Mit: Heinz Trixner (Dr. Reinhard Nagl), Christian Futterknecht (Lorenz Zweig), Uschi Glas (Magdalena), Sandra Lipp, Julius Kuhn, Herman van Ulzen, Vivien Wulf, Otto W. Retzer. Österreich, Tragikomödie, 2015 In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Heinz Trixner (Dr. Reinhard Nagl) Christian Futterknecht (Lorenz Zweig) Uschi Glas (Magdalena) Sandra Lipp (Eva-Maria Heller) Julius Kuhn (Maximilian Neumann) Herman van Ulzen (Hausarzt) Vivien Wulf (Sandra) Originaltitel: Vor. Seit. Schluss! Regie: Alexander Peter Lercher Drehbuch: Alexander Peter Lercher Kamera: Kyle T. Ford Musik: Pablo Anson