Krimi Irene Huss, Kripo Göteborg - Tödliches Netz S 2011 Nach dem Roman von Helene Tursten Ein Fahrradkurier wird Zeuge der Entführung einer jungen Frau und verständigt die Polizei. Irene Huss (Angela Kovács) ist zufällig in der Nähe und nimmt mit ihrem Kollegen Jonny (Dag Malmberg) die Verfolgung eines schwarzen Lieferwagens auf. Doch die beiden kommen zu spät: In einem Naturpark finden sie das nur noch mit Unterwäsche bekleidete junge Mädchen, das an schweren Stichverletzungen stirbt. Ein Spaziergänger entdeckt kurz darauf eine zweite Leiche. Auch dieses junge Mädchen musste eine spezielle Dessous-Marke tragen, die den Killer offenbar erregt. Auf dem Laptop des zweiten Opfers entdeckt Irenes Kollege Fredrik (Eric Ericson) Hinweise auf einen gewissen "David", der in zahlreichen Internet-Chatrooms Kontakte zu weiblichen Teenagern knüpft. Als Köder verwendet er das Foto eines blendend aussehenden Jungen, der jedoch seit zwei Jahren tot ist. Durch die Zurückverfolgung seiner Internetadresse findet die Polizei einen Computerspezialisten, der mit den Morden aber nichts zu tun hat. Die Methode dieses Hackers führt jedoch auf die Spur eines Mannes, der regelmäßig das Netzwerk einer Zugverbindung zwischen Malmö und Göteborg benutzt, um sich in Chatrooms einzuloggen. Irene, die sich Sorgen um ihre kranke Mutter macht, stellt ihm mit einem Lockvogel eine Falle. Doch dabei unterläuft ihr und den Kollegen ein folgenschwerer Denkfehler. In diesem nordischen Thriller nach einem Bestseller von Helene Tursten macht Irene Huss Bekanntschaft mit den Schattenseiten des Internets. Dabei entdeckt Angela Kovács als Kriminalkommissarin in Zeiten von Facebook und anderen sozialen Netzwerken auch von sich selbst überraschende Bilder im Netz. Schauspieler: Angela Kovács (Irene Huss) Lars Brandeby (Sven Andersson) Reuben Sallmander (Krister Huss) Dag Malmberg (Jonny Blom) Eric Ericson (Fredrik Stridh) Moa Gammel (Elin Nordenskiöld) Anki Lidén (Yvonne Stridner) Originaltitel: Irene Huss - Det lömska nätet Regie: Richard Holm Drehbuch: Lars Bill Lundholm, Jonas Cornell Kamera: Andreas Wessberg Musik: Thomas Hagby, Fredrik Lidin, Johan Strömberg Altersempfehlung: ab 12