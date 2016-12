ORF 1 01:05 bis 01:50 Krimiserie Lilyhammer Auf Bieberjagd N, USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Frank schafft es, die Dokumente mit seiner falschen Identität erneut an sich zu reißen. Allerdings besitzen sowohl Aune als auch Zlatan eine Kopie davon. Doch dem nicht genug, macht ihm auch die neue Polizeichefin schwer zu schaffen. Hinzu kommt, dass sich einer seiner Söhne einem Bildungstest unterziehen muss, mit dem Frank so gar nicht einverstanden ist. Währenddessen beschließen Stanley und Torgeirs Mutter zu heiraten. Allerdings endet der Jungesellenabschied Stanleys ganz anders als geplant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Van Zandt (Frank Tagliano) Trond Fausa (Torgeir Lien) Steinar Sagen (Roar Lien) Fridtjov Såheim (Jan Johansen) Henriette Steenstrup (Randi) Robert Skjærstad (Roy "Fingern" Aass) Tommy Karlsen (Arne) Originaltitel: Lilyhammer Regie: Geir Henning Hopland Drehbuch: Eilif Skodvin, Tomas Solli, Steven Van Zandt Kamera: Gaute Gunnari Altersempfehlung: ab 16