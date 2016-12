ORF 1 16:25 bis 16:45 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Melone USA 2002 2016-12-12 14:10 Stereo Untertitel Merken J.D. hat Schwierigkeiten mit seinen Gefühlen umzugehen. Als er die Nachricht vom Tod seines Lieblingslehrers erhält, ist er nicht imstande zu trauern. Er erhält unerwartet Hilfe von Elliot, obwohl sich die beiden seit ihrer Affäre konsequent aus dem Weg gehen. Dabei zeigt sie ihm, dass es schon befreiend genug sein kann, wenn man Wassermelonen vom Dach wirft, und nicht eigens ein Labor zertrümmern muss wie Dr. Cox. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Will Mackenzie Drehbuch: Mike Schwartz Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6