ORF 1 19:20 bis 19:45 Comedyserie The Big Bang Theory Zwei komische Vögel USA 2011 Wh. am 10.Dezember, ORF1 Stereo Untertitel 16:9 Penny fragt Leonard, ob er Lust hat, sie ins Kino zu begleiten. Als er in seiner Wohnung auf den hysterischen Sheldon trifft, der Angst vor einem Vogel hat, der auf dem Fenstersims sitzt, sagt er zu. Der Abend im Kino verläuft jedoch ganz anders, als Penny es gewohnt ist. Sheldon versucht indes, den Vogel zu verscheuchen - vergeblich. Auch Howard und Raj sowie ein Hochtonfrequenz-Generator bringen keinen Erfolg. Schließlich fliegt der Vogel in die Wohnung - Sheldon ist entsetzt. Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Steven Molaro, Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver