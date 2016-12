ORF 2 04:40 bis 05:35 Magazin heute leben Ronja Forcher im Porträt / "heute leben"-Adventkalender - Beate Winkler / Society-News mit Isabella Großschopf / Backen: Meisterpatissier Herwig Gasser bereitet Schokolade-Christbäume zu A 2016 Stereo 16:9 Merken Ronja Forcher im Porträt: Im Jänner startet die neue Staffel der beliebten Serie "Der Bergdoktor". Seit zehn Jahren ist die heute 20-jährige Ronja Forcher mit dabei. Sie spielt die Tochter des Bergdoktors Hans Sigl. "heute leben" hat die junge Tirolerin in ihrer Heimat Innsbruck besucht. "heute leben"-Adventkalender - Beate Winkler: "heute leben" öffnet im Advent jeden Tag ein Türchen zu einem interessanten Menschen - zu dessen Visionen, Ansichten abseits des Mainstreams, zu schrägen Gedanken und dem einen oder anderen einfachen Lösungsvorschlag für scheinbar unlösbare gesellschaftliche Probleme. Anlässlich des "Internationalen Tages der Menschenrechte" am 10. Dezember formuliert die ehemalige Direktorin und Gründerin der EU-Grundrechte-Agentur, Malerin und Buchautorin Beate Winkler am 9. Dezember im "heute leben"-Adventkalender ihre Ansichten zu einer sich verändernden Welt. Society-News mit Isabella Großschopf: Gesellschaftsreporterin Isabella Großschopf lässt die Highlights der Woche Revue passieren. Backen: Meisterpatissier Herwig Gasser bereitet Schokolade-Christbäume zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Originaltitel: heute leben

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 464 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 274 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 194 Min. Exiled

Krimi

Tele 5 03:09 bis 04:49

Seit 95 Min.