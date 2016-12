Schweiz 2 01:15 bis 03:10 Musik 8x15. - Die Konzerte CH 2016 Stereo Merken In der "8x15."-Ausgabe aus der Chollerhalle in Zug stehen folgende Dates auf dem Programm: Fratelli-B aus Zug aka "Die Vollblutrapper": Die Gebrüder Bisig sind ein Qualitätssiegel für stilsichere Beats, fliessende Raps und mitreissende Liveauftritte. Sind sie nicht gerade mit ihrer Combo Möchtegäng unterwegs, gehen sie ihrer Leidenschaft im Doppelpack nach - eine Leidenschaft, die da lautet: Rap! Andrea Bignasca aus dem Tessin aka "Die Soulgranate": Bei dieser Stimme werden Frauen schwach und Männer neidisch. Der zweisprachig aufgewachsene Herr hat eine rauere Stimme als jedes Schleifpapier und lässt diese elegant über sein Gitarrenspiel kratzen. Gänsehaut ist programmiert. Len Sander aus Zürich aka "Die Sinnlichen": Sechs Köpfe kreieren eine Stimmung, als käme sie aus dem melancholischsten Teil ihres Herzens und legen diese Gefühle über tanzbare Genres wie Drum 'n' Bass, Deep-House oder Elektropop. Diese Gegensätze ziehen sich an. ABU aus Bern aka "Der Experimentelle". Betritt man seine gute Stube, ist man umgeben von alten Schreibmaschinen, Bildern oder Farbstiften. Auch seine Musik wirkt aufregend kreativ: Alternativer Pop paart sich mit elektronischem Indie-Rock und zeichnet sich besonders durch seine schamlose Intimität aus. Odd Beholder aus Zürich aka "Die Schwerelosen": Die Spezialität des Duos sind unbestritten die minimalistischen Synth-Sounds, die das Publikum mit voller Wucht in eine fremde Galaxie befördern und hier Gefühle intensivieren - ganz nach dem Motto: "Was für ein Trip". Dachs aus Sankt Gallen aka "Die CH-Hipster": Das Duo ist der beste Beweis dafür, dass Schweizerdeutsch neuartig klingen kann. Die smarten Texte tauchen ein in ein Meer voller Electro-Pop-Harmonien und regen zum Träumen an. Nemo aus Biel/Bienne aka "Der Mundakrobat": Er ist gerade einmal 16 Jahre jung, stellt aber bereits die gesamte Rapszene auf den Kopf. Der Jungspund Nemo hat bereits erfolgreiche Genrekollegen wie Greis oder Leduc beeindruckt und macht stets deutlich: einmal gehört, doppelt verliebt. Kapnorth aus Luzern aka "Die Träumer": Ihr sanfter Art-Pop klingt progressiv, geheimnisvoll und immer etwas psychedelisch. Bei jedem ihrer Töne schwingt ein eisiger aufwühlender Hauch mit, der das Publikum neugierig zurücklässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Fratelli-B aus Zug aka "Die Vollblutrapper", Andrea Bignasca aus dem Tessin aka "Die Soulgranate", Len Sander aus Zürich aka "Die Sinnlichen", ABU aus Bern aka "Der Experimentelle", Odd Beholder aus Zürich aka "Die Schwerelosen", Dachs aus Sankt Gallen ak Originaltitel: 8x15. - Die Konzerte