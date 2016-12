Schweiz 1 04:20 bis 04:45 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Kanton St. Gallen - Tag 5 - Hotel Restaurant Schäfli, Gams CH 2016 2016-12-12 12:15 Stereo HDTV Merken Das Hotel Schäfli steht an zentraler Lage in Gams und ist durch die lange Tradition des Hauses bestens bekannt. Werner Bollhalder führt als Wirt den Familienbetrieb seit 1988. Die traditionelle, voralpenländische Einrichtung lädt zum Verweilen ein und verleiht dem Haus eine besondere Gemütlichkeit. Besonders das Schäfli-Stübli aus Eichenholz ist ein Highlight. Neben einer bestehenden Standardkarte für den Abend gibt es auch wechselnde Themenkarten, zum Beispiel "Amerikanische Spezialitäten" oder "Winterliche Spezialitäten". Der Renner des Hauses ist das Chateaubriand für zwei Personen. Für Stammgast Arnold Alpiger ist es "wie nach Hause gehen", wenn er im Schäfli einkehrt. In seinen Augen ist das Schäfli in Gams jedoch nicht nur ein Hotel und gemütliches Restaurant, sondern eine wahre Institution: der Dreh- und Angelpunkt für Vereine. Wenn es das Schäfli nicht gäbe, müsste man es erfinden, sagt er. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 462 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 272 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 192 Min. Exiled

Krimi

Tele 5 03:09 bis 04:49

Seit 93 Min.